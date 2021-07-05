Специалисты из Канады разработали калькулятор, который способен высчитать вероятное время смерти пожилых людей.

Калькулятор, получивший название RESPECT, разрабатывался для того, чтобы проводить оценку рисков для поддержки престарелых. В свою очередь, это позволит обеспечить удовлетворение их потребностей.

Создан калькулятор был на основе данных более чем 491 тысячи пожилых канадцев, которым обеспечивался домашний уход. Калькулятор способен предсказать смерть в течение полугода, анализируя такие сведения, как возраст и пол, заболевания человека, когнитивные нарушения и прочую информацию.

По словам специалистов, выяснилось, что явными предикторами 6-месячной смертности является снижение способности человека выполнять повседневные действия, к примеру, гигиену или передвижение. Это даже больше указывает на скорую смерть, чем какие-либо болезни человека.

Недавно специалисты из Канады создали калькулятор, которые может оценить риск развития деменции. Он предназначен для людей старше 55 лет.