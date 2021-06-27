Группе канадских специалистов удалось создать алгоритм, способный проанализировать активность мозга людей, возраст которых превышает 55 лет, и определить вероятность развития у них деменции.

Согласно их словам, добровольцам необходимо было пройти небольшой тест, включающий в себя десятки вопросов, подготовленных на базе информации о 75 000 человек. Созданный онлайн-калькулятор выдает результаты после оценки нескольких параметров, начиная от показателя стресса и заканчивая частотой потребления алкогольных напитков.

Завершив анализ, система демонстрирует вероятность появления у испытуемого деменции. Она также может дать определенные советы по изменению своего образа жизни, которые позволят снизить риски возникновения болезни. Исследователи напомнили, что в одной лишь Канаде каждый год регистрируют около 76 000 новых случаев деменции.