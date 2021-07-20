Арендованное авто – это мобильность перемещений, особый комфорт и возможность увидеть в путешествии максимум. Кроме того, взять машину напрокат куда проще, чем вы могли подумать. И сейчас мы расскажем как.

Какая машина подходит для путешествия?

Для начала честно ответьте себе на вопрос: вы хотите, пользуясь случаем, «оторваться» и шикануть, арендовав роскошное авто, или всё же обеспечить себе полный комфорт?

Если вы подходите к выбору обстоятельно, учитывайте такие моменты:

Если ваша компания многочисленная и вы взяли с собой много вещей, вам нужна машина с большим багажником.

Это будут короткие переезды или на дальние расстояния? Во втором случае побеспокойтесь о наличии кондиционера, комфорте размещения всех участников поездки.

Куда вы отправляетесь? Например, для таких курортов, как Пафос, Ларнака или Лимассол лучше всего подойдет экономичное авто А или В класса. Для горных серпантинов Черногории выбирайте что-то помощнее – Форд Фокус, Фольксваген Гольф, еще лучше – седан или кабриолет. Перед поездкой ознакомьтесь с опытом других путешественников на форумах.

Если вы стремитесь сэкономить, учтите, что машина с механической коробкой передач обойдется вам значительно дешевле, чем «автомат».

Правила аренды автомобилей

В зависимости от выбранного вами пункта аренды правила могут меняться.

Но, как правило, требования следующие:

Для аренды авто вы должны иметь загранпаспорт, права международного образца и (зачастую) кредитную карту.

Желательно, чтобы ваш водительский стаж составлял 2-3 года.

В большинстве пунктов проката с подозрением относятся к тем, кому меньше 21 года.

Соблюдение последних двух пунктов не является обязательным. Но юные и неопытные водители получат куда меньше предложений или вынуждены будут платить больше, чем соответствующие требованиям драйверы.

Как выбрать пункт проката?

Как правило, найти прокат авто «на месте» не составит особого труда. Вы сможете воочию оценить предложенные авто, а с небольшими местными прокатчиками – еще и поторговаться.

И все же большинство путешественников предпочитает бронировать транспорт заранее. В этом случае у вас на выбор будет три типа компаний:

Небольшие местные сервисы. Вы найдёте их буквально в любом городе, а уж тем более их предостаточно на курортах. Процедура аренды в таких пунктах обычно предельно простая, а к клиентам предъявляются не такие жесткие требования – машину могут отдать и юному водителю с небольшим стажем. В то же время, вы можете столкнуться с попытками обмануть вас – например, при приеме авто вам припишут появление царапин, которые были на нём изначально. Еще один недостаток – отсутствие качественного сервиса поддержки. Все проблемы придется решать в частном порядке с сотрудниками выбранного сервиса. Крупные международные компании. Ассоциируются с удобством и надежностью. Частично это соответствует правде. Такие сервисы предлагают клиентам качественные сайты, круглосуточную службу поддержки, программы лояльности и гибкие системы скидок. Однако все это не гарантирует, что машина будет в идеальном состоянии. Кроме того, за комфорт придётся платить – цены международных компаний всегда выше средних по рынку. Сайты-агрегаторы. Это специальные сервисы в интернете, которые собирают на одной платформе предложения разных компаний. Удобный интерфейс позволяет легко подобрать самый выгодный для вас вариант.

Каждый формат компании имеет свои плюсы и минусы, потому в выборе ориентируйтесь сугубо на личные предпочтения.

Тонкости аренды, о которых стоит знать