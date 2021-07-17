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Боевое облако Nexus объединит в единую сеть все самолеты, вертолеты и другие летательные аппараты ВВС Великобритании. Некоторые подробности о нем рассказало издание Janes, статью которого в русском переводе представляет портал Discover 24.

Главная цель создания облака, являющегося одним из ключевых этапов проекта «Астра» – создание Военно-воздушных сил будущего. Все датчики, которыми оснащены боевые самолеты, вертолеты, беспилотники, теперь будут передавать данные именно в облачный сервис. И они мгновенно станут доступными для всех участников сети.

Авторы публикации рассказали, что функционирование облака Nexus обеспечивает танкерно-транспортный самолет Airbus Voyager. Фактически он представляет собой многодоменный информационный узел, постоянно находящийся в воздухе.

В ходе проверки работы системы именно на Airbus Voyager была установлена платформа данных Nexus с компактным, но весьма вместительным сервером Raven и программным обеспечением Deckard. После этого был проведет эксперимент по обмену данными между американским истребителем пятого поколения F-35 и британским самолетом 4-го поколения Eurofighter Typhoon. Испытания помогли убедиться, что боевое облако способно обеспечивать бесперебойную связь между летательными аппаратами от разных производителей ми по сути представляющими собой совершенно разные платформы.

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