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Командование израильских вооруженных сил собирается перебросить на израильско-египетскую границу танковую роту, состоящую только из девушек. За всю историю страны такое происходит впервые.

Женская танковая рота была создана в ходе реализации специального экспериментального проекта. В настоящее время девушки-танкисты дислоцируются на военной базе Шизафон, расположенной в пустыне Негев. На ней они проходят завершающую стадию боевой подготовки. Указывается также, что это подразделение станет первым, у которого на вооружении окажутся боевые машины Merkava IV.

После окончания обучения танкисток отправят к границе с Египтом, где они займутся ее охраной. Отмечается, что Израиль решил продолжить подготовку женских боевых подразделений, несмотря на то, что три года назад первая фаза программы продемонстрировала не самые лучшие результаты.

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