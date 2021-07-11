Эксперт Российского военно-исторического общества Никита Буранов рассказал о «беспрецедентном подвиге», который обеспечил СССР победу во время войны с Германией. Его слова передаёт РИА Новости.

Этим подвигом Буранов считает эвакуацию ключевых промышленных предприятий страны в глубокий тыл. Буранов сравнивает данное решение с победами советской армии в сражениях. Он отмечает, что перевозка вглубь страны множества станков и огромного количества прочего оборудования и вагонов является весьма титанической работой.

Согласно заявлению Буранова, разворачивать заводы приходилось чуть ли не в голых полях. Он предполагает, что порой это было даже тяжелее, чем принимать участие в военных операциях. Кроме того, нужно было размещать миллионы прибывших людей, и им приходилось жить в бараках и землянках.

Недавно немецкое издание Die Welt назвало ошибки, которые привели к поражению Третьего Рейха в войне с СССР. В частности, отмечается то, что после быстрых побед на Западе нацисты начали переоценивать свои силы.