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Немецкое издание Die Welt рассказало о причинах поражения Третьего Рейха против СССР.

Согласно заявлению немецких журналистов, после того, как в начале Второй мировой войны нацисты добились ранних и быстрых успехов на Западном фронте, они начали переоценивать свои силы. В итоге это привело к тому, что нацисты занялись самодеятельностью, также влияние оказали и пропагандистские фильмы.

Таким образом, нацисты были убеждены, что с помощью стратегии молниеносной войны они смогут одолеть всех противников. Окончательно их в этом убедил быстрый разгром Югославии в апреле 1941 года.

Однако, как указывается в статье, Германия не была готова воевать с СССР. Так, к 1940 году экономика страны не была переведена на «военные рельсы», и уже практически с самого начала было понятно, что, к примеру, немецкие танки Pz III уступают Т-34.

Недавно журналисты немецкого издания T-Online заявили, что к распаду СССР привела западная культура и, в частности, композиция Wind of Change группы Scorpions. Как было заявлено, эту композицию написали в спецотделе «боевой поэзии».

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