На одном из хакерских форумов была выставлена огромная база с телефонными номерами. Об этом сообщает эксперт по кибербезопасности Марк Рюф в Twitter.

Отмечается, что в базе находится около 3,8 миллиарда телефонных номеров, которые принадлежат пользователям голосовой соцсети Clubhouse. По словам Рюфа, даже если человек никогда не использовал эту соцсеть и не был в ней зарегистрирован, его телефонный номер всё равно мог оказаться в базе. Это могло произойти из-за знакомых, которые были зарегистрированы в Clubhouse.

В качестве доказательства того, что хакеры действительно заполучили базу номеров, они выложили в Сети около 83 миллионов записей из неё. Также отмечается, что хакеры собираются продать базу в срок до 4 сентября и ищут «одного серьёзного покупателя» на неё.

Ранее мы сообщали о том, что хакеры создали новую криптовалюту. Отмечается, что часть прибыли они собирают пожертвовать приютам с бездомными собаками.