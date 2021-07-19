Генерал-полковник Антон Терентьев в интервью изданию «Лента.ру» рассказал о главной геополитической ошибке СССР и Запада, которую они совершили в 90-х годах в Германии.

Терентьев в 1993-1994 годах занимал пост начальника штаба и первого заместителя командующего Западной группы войск в Германии. Как сообщается, тогда было принято решение вывести из страны советские войска, причем в США заявили о необходимости вывести всех, вплоть до последнего солдата. Согласно заявлению генерала, на Западе собирались «встать на пьедестал», для того, чтобы настроить весь мир против России.

Однако этим решением и принуждением Запад навредил сам себе. В итоге Запад получил «обиженную и озлобленную» Россию, занявшуюся увеличением своих военных сил.

Недавно историк Никита Буранов рассказал о ключевом подвиге, который помог СССР победить в войне с Германией. Речь идёт о эвакуации ключевых промышленных предприятий страны в глубокий тыл.