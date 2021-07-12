Представители российского Черноморского флота заявили, что экипажи фрегатов «Адмирал Эссен» и «Адмирал Григорович» провели военные маневры на фоне натовских учений в регионе.

Согласно выбранному сценарию, БПЛА вероятного противника, разведывавший обстановку вдоль границ страны, был зафиксирован береговыми системами наблюдения. После этого беспилотник приземлился на вражеском корабле, состоявшем в ударной группе, которая находилась в нейтральной морской зоне.

Российские корабли направились в область нахождения судов условного врага. Они не отвечали на запросы и сразу же открыли огонь по фрегатам. В рамках учебного столкновения экипажи судов ЧФ вначале отбили ракеты, а после этого уничтожили все надводные цели, воспользовавшись артиллерийскими установками и высокоточным вооружением.