В антимонопольной службе рассказали, как избавиться от незаконных картелей на рынке соцпитания. Речь идет о так называемых «закупочных союзах», объединяющих более мелкие компании, не способные конкурировать с большими комбинатами. Совместные закупки позволили бы расширить ассортимент, снизить закупочные, а следом и розничные цены.

ФАС разъяснила, каким образом и в какой форме субъектам малого предпринимательства допускается заключение соглашений или создание нового юридического лица в целях оптимизации закупок. В частности, закупщикам следует заручиться одобрением ФАС прежде чем заключать соглашение о совместной деятельности. Либо они могут оформиться в торговую сеть.

Отметим, что наиболее картелизированным на данный момент является рынок соцпитания в Петербурге. За последние годы там было выявлено несколько крупных картелей.

Среди участников можно отметить частные комбинаты «Фирма Флоридан» и «Артис-Детское питание», которые путем сговора разделили между собой 450 миллионов рублей.

При этом название «Артис-Детское питание» появляется и в других картелях. Например, в «Колпинском картеле», куда кроме вышеназванного комбината вошли «База «Мария», «Лимак-Нева», «СПб Спец Строй», «Евроспецсервис», «Специализированная торговая компания», «НУР» и «Невская дистрибьюторская компания».

Еще в одном картеле «Артис» фигурировал вместе с «Фирмой Флоридан», «Базой «Мария» и «Лимак-Нева». Тогда их оштрафовали за сговор в 49 аукционах.

В рекомендациях антимонопольной службы говорится, что можно законным путем совместно исполнить контракты. Однако петербургские комбинаты предпочитают выбирать противоправные методы с целью личного обогащения.