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Старший научный сотрудник Института проблем передачи информации имени А. А. Харкевича, член комиссии РАН по борьбе с лженаукой Александр Панчин оценил вероятность того, что коронавирус произошёл природным путём. Как отмечается, Панчин является сторонником именно этой теории.

Так, он уверен в природном происхождении COVID-19 на 99,9%. Как он заявил, для того, чтобы человек заразился новым вирусом, нужно, чтобы он контактировал либо с животным, либо с пробиркой.

Утечек вирусов из лабораторий за всё время насчитывается всего лишь несколько десятков. А вот опасных контактов людей с животными намного больше. К примеру, только в Китае за последние 50 лет насчитывается около 120 тысяч случаев передачи бешенства от животных к человеку.

В итоге, шанс того, что коронавирус имеет природное происхождение больше в разы. Панчин также считает, что вероятность лабораторной утечки коронавируса заведомо переоценена.

Недавно мы сообщали о найденных свидетельствах, которые указывают на то, что эпидемия коронавируса произошла в Азии ещё около 20 тысяч лет назад. Для выяснения этого, эксперты изучили сведения из базы данных генетических вариаций людей.

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