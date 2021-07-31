Джерард Батлер подал в суд сразу против нескольких компаний: Nu Image, Millennium Media и Padre Nuestri Productions.

Эти студии, как отмечается, занимались производством кинофильма «Падение Олимпа», в съёмках которого участвовал актёр. Премьера состоялась в 2013 году, фильм собрал около 170 миллиона долларов в прокате. После этого последовали сиквелы вновь с Балтером в главной роли. Как уверен актёр, ему недоплатили часть гонорара, причём весьма большую.

Так, согласно контракту, Батлер должен был получить процент от кассовых сборов фильма. Но, по его словам, ему ничего не выплатили. Актёр уверен, что киностудии сокрыли заработанные в мировом прокате средства, что подтвердил независимый аудит.

Рассмотрением иска займётся Высший суд Лос-Анджелеса. Отмечается, что юристы Батлера требуют суда присяжных.

Недавно стала известно, что Скарлетт Йоханссон, исполнившая главную роль в “Чёрной вдове”, подала в суд на Disney. Причиной стал онлайн-показ фильма, из-за чего актриса недополучила гонорар.