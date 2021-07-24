Две стороны Турции: такие разные курорты Club Med

Наступила пора отпусков, а это значит, что стоит задуматься, куда отправиться этим летом. С конца июня вновь доступны невероятно красивые места Средиземноморья: турецкие курорты Club Med Bodrum и Club Med Palmiye, где туристам покажут, что означает по-настоящему активный и незабываемый отдых.

Турция подходит для любителей всех видов отдыха, как активного, так и размеренного пляжного. Французский туроператор Club Med позаботился о том, чтобы каждый смог найти для себя именно то место, куда захочется возвращаться снова и снова.

Путешественники с детьми точно будут в восторге от разнообразия активностей и уровня сервиса на семейном курорте Club Med Palmiye, расположенного в живописном месте вблизи Таврских гор. С 10 июля и до конца месяца, а также с 28 августа до 9 октября на проживание в здании Palmiye Hotelбудет доступна скидка 20%!

Остановиться с близкими можно и в уютных бунгало на берегу Средиземного моря, где каждое утро можно бегать на частный пляж, после чего можно провести время за полуденными прогулками, которые будут проходить в тени сосновой рощи. У гостей курорта 2 раза в день есть возможность насладиться снорклингом (вид подводного плавания на небольшие глубины), на котором вся семья окунется в мир подводной флоры и фауны, словно исследователи из документальных фильмов.

Семейный отдых пройдет в сказочной атмосфере Турции. Пока родители увлечены азартной партией в теннис, профессиональные инструкторы будут приглядывать за маленькими гостями на занятиях по цирковой трапеции или стрельбе из лука.

Французская система детских клубов предусматривает насыщенную программу игр, тренировок и творческих занятий как для малышей, так и подростков – опытные аниматоры найдут подход ко всем детям, и уже с 4-х лет детей обучают играть в гольф, теннис и выполнять трюки на цирковой трапеции. Когда же семья любителей водных видов спорта захочет собраться вместе, все точно будут в восторге от времени, проведенного с водными лыжами и вейкбордом, а парусный спорт и виндсерфинг помогут расслабиться и одновременно насладиться прекрасными видами.

Несомненно, лучшим выбором для отдыха пар станет Club Med Bodrum – место романтики и современного комфорта. Курорт находится в уникальном месте – «турецкой Ривьере», локации, которая отлично подходит для занятий виндсёрфингом и парусным спортом. Курорт славится сильной командой в академии водных видов спорта, а воды Эгейского моря приносят в бухту ровный и стабильный ветер, столь необходимый для управления парусом.

Классический пляжный отдых можно разбавить традиционной утренней игрой в теннис или послеобеденной партией в волейбол. А самые азартные путешественники всегда рады посетить занятия стрельбу из лука под руководством профессионалов. В Club Med созданы все условия, чтобы даже на отдыхе не выпадать из привычного активного образа жизни: йога и фитнес не только принесут массу положительных эмоций, но и укрепят здоровье. Масштабная программа вечерних мероприятий от жарких танцев до мелодичных разговоров на закате под шум прибоя добавит отдыху незабываемой красоты и впечатлений.

Club Med с особым трепетом относится к здоровью гостей, и на всех курортах приняты необходимые меры безопасности. Территория оснащена разметкой для соблюдения социальной дистанции, рестораны продлили часы работы и увеличили количество индивидуальной посуды, появилось больше активностей на свежем воздухе. На все вопросы вам помогут ответить русскоговорящие G.O. (от фр. gentil organisateur – «заботливый организатор»).

Турция – любимое место многих туристов благодаря незабываемому сочетанию европейского комфорта и восточного колорита. Французская перспектива на отдых в Турции позволит по-новому взглянуть на привычные поездки и насладиться уникальным форматом all inclusive, который включает в себя не только рестораны и бары, но и огромное разнообразие видов спорта.