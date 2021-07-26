В 2020 и 2021 году умерло восемь глав государств, что является рекордным показателем. Ранее подобный «рекорд» был установлен в 2003 и 2004 годах, когда из жизни ушли семь руководителей разных стран мира.

Портал РБК сообщает, что шесть высокопоставленных политиков умерли от болезней. Различные заболевания, в том числе и коронавирусная инфекция, спровоцировавшая пандемию, унесли жизни двух глав правительства Кот д’Ивуара, президентов Бахрейна, Бурунди, Танзании и Эсватини.

Также в боях с повстанцами сложил голову глава Республики Чад. Сравнительно недавно был также жестоко убит президент Гаити Жовенель Моиз. Он погиб во время нападения на резиденцию главы государства. В банду, которая и организовала убийство, входило 26 боевиков. В ходе поимки четверо из них были застрелены.