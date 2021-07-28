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Команда археологов смогла выяснить, что древние люди обменивались друг с другом знаниями об огне уже 400 000 лет назад, используя простые способы коммуникации.

Согласно словам исследователей, они изучили информацию о методах разведения огня в различных уголках света и везде обнаруживали одни и те же элементы: древесный уголь и обугленные останки животных. Поэтому они пришли к выводу, что древние люди передавали между собой информацию о розжиге костров.

Ранее предполагалось, что люди начали общаться друг с другом примерно 70 000 лет назад. Однако новые данные показали, что культурный обмен между ними возник гораздо раньше. Дело в том, что множество субпопуляций гомининов смогли оставить после себя доказательства того, что они способны пользоваться огнем.

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