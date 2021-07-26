Дочь адмирала Леонида Лобанова, которого правоохранители подозревают в убийстве своей жены и сына, прокомментировала это преступление. Она подчеркнула, что отец был примером настоящего российского офицера, честного и очень порядочного. Он никогда не ругался матом, умел сдерживать собственные эмоции, а также не устраивал скандалы и не страдал от психических расстройств.

Алла Лобанова также отрицает, что ее мать и брат были в нижнем белье в момент убийства.

«Мать была в ночной рубашке, а Максим в футболке и трусах. В этот день была жара. Их ноги были на полу, они сидели, а не лежали. Они могли сидеть на кровати и разговаривать. Я дома тоже могу ходить без посторонних в ночной рубашке, что с того? Написана гнусная гадость. Конечно, что-то произошло, но эту тайну пусть раскрывают следственные органы — это их работа», – сообщила дочь адмирала.

Напомним, что вечером в минувшую субботу Лобанова позвонила в полицию и попросила вскрыть дверь в квартиру своих родственников. По ее словам, соседи жаловались на неприятный запах и хотели разобраться, в чем дело.

В квартире оказались тела матери и брата Лобановой, которым вскрыли животы и перерезали горло. Первым делом полиция начала искать отставного адмирала, но это не заняло много времени. Выяснилось, что 16 июля Леонид Лобанов попал под электропоезд неподалеку от станции Ручьи. В кармане у жертвы правоохранители обнаружили нож, что и стало поводом для подозрений. Они считают, что именно этим оружием мужчина убил жену и сына.