Представители оборонного ведомства РФ отметили, что на акватории Черного моря двумя большими десантными кораблями (БДК), относящимися к ЧФ, были осуществлены учебные стрельбы.

Отмечается, что данные учения проведены в рамках реализации плана по подготовке экипажей БДК в пределах полигонов, находящихся в море. Российские военные выполнили отработку действий, направленных на прикрытие морских десантников при их высадке на берег с использованием артиллерийских орудий.

Стрельбы осуществлялись как по морским, так и по воздушным целям. В виде водной мишени выступил корабельный щит, а воздушной – самолет Бе-12. Российские моряки также уничтожили плавающие мины. Указывается, что все поставленные задачи были успешно выполнены. В Минобороны добавили, что район, где проводились учения, закрыли для гражданских судов.