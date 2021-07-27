Александр Шерин, российский парламентарий, призвал объявить войну Украине, сославшись на слова Владимира Путина, лидера РФ, заявившего, что если драки избежать невозможно, то нужно бить первым.

Согласно словам народного избранника, у него нет никаких сомнений касательно военной мощи страны, но он считает, что благодаря превентивному удару по Украине удастся не допустить множества жертв. Москва сможет не только закончить вооруженный конфликт, который идет в Донбассе, но и провести восстановление легитимных институтов в Киеве.

Российский депутат напомнил, что многие украинские политики и активисты регулярно делают русофобские заявления, а также призывают силой захватить Крым и Донбасс. Немалые опасения у Шерина также вызывают высказывания о желании украинцев втянуть в конфликт с Россией Североатлантический альянс.