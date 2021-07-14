В новом материале Defense World, переведенном «ПолитРоссией», заявили, что ЗРК С-500 «Прометей», разработанный в РФ, способен нейтрализовать любое американское наступательное вооружение.

Авторы статьи напоминают, что новейшие зенитные ракетные комплексы будут приняты на вооружение российскими войсками уже в нынешнем году. Создатели новой системы ПВО отмечают, что с помощью нее можно ликвидировать истребители пятой генерации и даже сбивать низкоорбитальные космические аппараты. Она также может противодействовать гиперзвуковому оружию.

Согласно словам экспертов, новая установка может выявлять и следить за десятью баллистическими ракетами одновременно. Она способна уничтожать цели на высоте до 200 километров. Специалисты считают, что истребители F-35 и гиперзвуковые ракеты AGM-183A ARRW, разработанные в США, станут легкими мишенями для нее.