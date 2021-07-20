читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В информагентстве Defense Express отметили, что украинские ВВС получили от турецких предприятий модернизированные варианты беспилотников Bayraktar TB2.

Отмечается, что именно эти типы боевых машин применялись Азербайджаном в рамках вооруженного конфликта, произошедшего на территории Нагорного Карабаха. Авторы материала указывают на то, что полученные дроны позволят ВСУ непрерывно следить за Азовским и Черным морями.

Журналисты заявляют, что комплексы для управления БПЛА выполнены как в передвижном, так и стационарном виде. Их можно даже разместить на морских судах, то есть боевые корабельные группы смогут контролировать Bayraktar TB2 прямо с моря. Дальность действия усовершенствованной версии беспилотника равна 300 километрам.

Вам может понравиться

Саакашвили рассказал о военном плане США по захвату Донецка

Михаил Саакашвили, экс-глава Одесской области, отметил, что Соединенные Штаты прорабатывали план по военному захвату Донецка. Согласно словам бывшего лидера Грузии, Дэвидом Петреусом, экс-руководителем ЦРУ, был разработан план по штурму столицы

Forbes: турецкий беспилотник TB-2 прибыл в военно-морские силы Украины

К военно-морским силам Украины присоединились турецкие беспилотники TB-2, которые будут осуществлять патрулирование Чёрного моря. Об этом сообщает портал «ИноСМИ» со ссылкой на Forbes. Как отмечается, данный беспилотник способен лететь на
  • Анна
  • 20.07.2021
  • читать 1 минуту

Мигранты устроили массовую драку со стрельбой в Подмосковье

В издании ТАСС, сославшись на правоохранителей, отметили, что в подмосковном поселении Апрелевка произошла массовая потасовка с участием около 20 мигрантов, вооруженных огнестрельным оружием. Отмечается, что данный инцидент произошел во дворе
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 20 июля – облачно с прояснениями, до 19 °C | город Мытищи: погода, 20 июля – облачно с прояснениями, до 25 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 20 июля – облачно с прояснениями, до 16 °C | Южно-Сахалинск: погода, 20 июля – пасмурно, до 27 °C | Королев: погода, 20 июля – ясно, до 39 °C | Подольск: погода, 20 июля – переменная облачность, до 25 °C | Армавир: погода, 20 июля – ясно, до 35 °C |