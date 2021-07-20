В информагентстве Defense Express отметили, что украинские ВВС получили от турецких предприятий модернизированные варианты беспилотников Bayraktar TB2.

Отмечается, что именно эти типы боевых машин применялись Азербайджаном в рамках вооруженного конфликта, произошедшего на территории Нагорного Карабаха. Авторы материала указывают на то, что полученные дроны позволят ВСУ непрерывно следить за Азовским и Черным морями.

Журналисты заявляют, что комплексы для управления БПЛА выполнены как в передвижном, так и стационарном виде. Их можно даже разместить на морских судах, то есть боевые корабельные группы смогут контролировать Bayraktar TB2 прямо с моря. Дальность действия усовершенствованной версии беспилотника равна 300 километрам.