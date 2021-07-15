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Елена Суслова, российский ботаник, предупредила жителей Подмосковья о том, что на побережье реки Пехорки было найдено растение цикута, считающееся одним из самых ядовитых на планете.

Согласно ее словам, цикута начинает цвести весной, когда многие путешественники, останавливающиеся возле рек, ищут какие-нибудь растения, чтобы добавить их в салат. Именно в эти периоды времени наблюдаются пики отравлений. Понять, что человек отравился цикутой можно по рвоте, тошноте и судорогам.

Эксперт отметила, что употребившего данное растение человека крайне трудно спасти, даже если его успеют привезти в медучреждение. Она добавила, что цикута опасна и для зверей – овца может умереть даже после употребления всего ста грамм цикуты. Суслова заявила, что цикута пахнет сельдереем и внешне похожа на укроп.

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