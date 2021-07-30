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Андрей Загороднюк, экс-руководитель оборонного ведомства Украины, отметил, что РФ способна полностью перекрыть Украине доступ к черноморской акватории даже небольшим количеством кораблей.

Согласно его словам, в зону повышенного риска для Украины входит остров Змеиный, расположенный рядом с Одессой. Он добавил, что российские ВМС имеют огромный боевой потенциал, поэтому для блокирования выхода в море им даже необязательно осуществлять масштабное наступление – достаточно отправить несколько военных судов.

На Украине многие аналитики и политики регулярно заявляют, что Россия собирается вторгнуться на украинскую территорию, причем как с суши, так и с моря. Однако ни один из них до сих пор не предоставил никаких доказательств того, что Москва готовится напасть на своего западного соседа.

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