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Следователь, которому в 2014 году пришлось проводить расследование взрывов на складах во Врбетице в Чехии, поделился своими впечатлениями с прессой. Он рассказал, что до инцидента государству было абсолютно все равно, что происходит на объекте.

По словам следователя, на складах постоянно творился несусветный бардак. Там правили частные фирмы и перекупщики оружия. Неоднократно в регионе появлялись выходцы из Ирана и Сирии. Власти страны вообще не контролировали ситуацию, хотя были обязаны это делать.

Следователь также отметил, что с самого начала были подозрения, что взрывы организовали два гражданина России, которые неоднократно были замечены на складах. Однако их личности не удавалось установить до скандала в британском Солсбери. Именно тогда в СМИ и международные правоохранительные органы попали фотографии подозреваемых. Которыми оказались Руслан Боширов и Александр Петров.

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