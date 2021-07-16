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Британские пользователи раскритиковали местные СМИ за демонизацию РФ после того, как она перехватила самолет американских ВВС возле своих границ, отправив истребитель Су-30.

Один из читателей издания Daily Mail напомнил, что, когда российская боевая авиация или флот приближается к границам западных стран, то они тоже в обязательном порядке отправляют свои военные силы на перехват, чтобы не допустить нарушения границ. Поэтому он не понимает, почему журналисты выставляют Россию в виде «агрессора».

Другой комментатор отметил, что в данной новости нет ничего необычного, так как страны регулярно осуществляют «визиты вежливости» друг к другу. Многие британцы согласились с ним, отметив, что между США и Россией такое происходит уже несколько десятилетий. Иногда пилоты даже «машут ручками» в знак приветствия, в шутку заявил пользователь Rootie.

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