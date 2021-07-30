Ветеран австралийской и британской армии Брайан Клоули, который ранее занимал пост замглавы военной миссии ООН в Кашмире, заявил, что США необходимо оставить попытки «раздавить» Россию. Он считает, что подобные действия лишь приведут Вашингтон к поражению.

По словам Клоули, Запад упорно игнорирует внешнюю политику России и даже не пытается найти с ней общий язык. НАТО практически беспрерывно проводит учения у границ РФ, усиливает военное присутствие в Польше и Латвии, в Эстонии и Литве, открыто концентрирует силы в Черноморском регионе.

Также США обвиняют РФ во вмешательстве в свою внутреннюю политику, но не приводит ни единого доказательства этому. Что вполне можно назвать попыткой надавить на РФ психологически. Вашингтон даже пытался применять санкции против вполне мирного газопровода «Северный поток-2», однако вовремя понял всю абсурдность своих действий.

Ветеран, публикацию которого представил портал «ПолитРоссия», уверен, что эти действия показывают, что США и НАТО осознанно идут на конфронтацию с Россией и демонстрируют, что понимают исключительно язык силы. Однако в случае с Москвой подобные попытки повлекут за собой катастрофические последствия для Запада, а не для РФ.