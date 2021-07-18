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В информагентстве Breaking Defense сообщили, что в рамках недавних учений система IBCS, предназначенная для управления боевыми подразделениями и упрощающая взаимодействие средств ПВО, смогла сбить 2 мишени, имитировавшие российские ракеты.

Отмечается, что военные манеры прошли на полигоне Уайт Сэндс. Согласно их сценарию, условный противник воспользовался системами РЭБ. Чтобы определить вражеские объекты и организовать слежение за ними, американские военные использовали новейшие истребители F-35 и РЛС AN/TPS-80 Ground. Полученные данные затем были переданы ЗРК Patriot.

Авторы материала отмечают, что в случае начала вооруженного конфликта с КНР или РФ вооруженным силам Соединенных Штатов в первую очередь необходимо будет справиться с путаницей и беспорядком, которые могут возникнуть в результате радиоэлектронной атаки. Указывается, что Россия и Китай смогли значительно продвинуться в области разработки систем РЭБ.

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