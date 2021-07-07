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Геннадий Рябцев, представитель НТЦ «Психея», отметил, что Украина не заметила экономического удара, нанесенного РФ, из-за бесполезной борьбы с «Северным потоком-2».

Согласно его словам, Украина вскоре понесет значительные потери от другого российского трубопровода под названием «Балканский поток». Начиная с 1 октября текущего года, через него российские компании будут напрямую поставлять газ в Венгрию, что снизит поставки голубого топлива на украинскую территорию почти на 25 миллиардов кубометров в год.

Этот ущерб может оказаться даже большим, чем возможный урон от «СП-2». Украинский газопровод при этом будет использоваться в качестве резервной ветки. Рябцев отметил, что, несмотря на угрозу со сторону «Балканского потока», никто даже не пытался выступать против него и вводить санкции. Он считает, что США на самом деле безразлична Украина – они выступали против «Северного потока-2», так как не хотели сближения между ФРГ и Россией.

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