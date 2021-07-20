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Болгарские пользователи прокомментировали новость, опубликованную в информагентстве «Факти», о том, что Турция и Украина подписали контракт на поставку ударных БПЛА Bayraktar TB 2.

Ранее Александр Миронюк, замглавы украинского Минобороны, заявил, что вооруженные силы страны уже получили первые образцы боевых беспилотников от турецких предприятий. Он добавил, что они позволят значительно расширить боевой потенциал армии и помогут в обороне южных границ.

В комментариях под данной новостью один из болгарских пользователей отметил, что такими темпами по Украине скоро будут расхаживать турецкие военные. Другой читатель напомнил, что продажа вооружения является лишь бизнесом, поэтому не стоит осуждать за это Тайипа Эрдогана, которого просто заботят интересы Турции.

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