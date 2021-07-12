Известная американская певица Билли Айлиш разочаровала своих поклонников недавней публикацией в Instagram.

Недавно Билли опубликовала свою фотографию, на которой предстала в корсете и в бюстгальтере бежевого цвета, который можно заметить под корсетом. Также на певице была надета расстегнутая полупрозрачная рубашка. Образ был дополнен множеством золотистых украшений.

Всего лишь за два часа после публикации пост набрал более 3,2 миллиона «лайков». Однако далеко не все были довольны внешним видом Айлиш. В комментариях они рассказали о своём разочаровании из-за того, что певица меняет свой стиль, и часто теперь появляется в откровенной одежде, а не в оверсайз, как раньше. Также некоторые заявили, что Билли становится такой, как все остальные, и подобными публикациями она пытается привлечь внимание к новому альбому.

Впрочем, многие поклонники остались весьма довольны, и сообщили, что Билли выглядит сногсшибательно и потрясающе.

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