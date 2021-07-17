На сайте World emoji awards были опубликованы новые эмодзи, которые могут появиться в этом и следующем году.

Выбирать новые эмодзи пользователям Сети придётся при помощи голосования. Среди представленных как классические желтые смайлики с различными выражениями лиц, так и довольно необычные смайлы.

К примеру, многих удивил смайлик, изображающий беременного мужчину. Также представлен смайл андрогина. Есть и более простые эмодзи, изображающие детскую горку, диско-шар, спасательный круг, мыльные пузыри, птичье гнездо, и так далее. Также были представлены различные жесты руками и рукопожатия.

Окончательный набор новых эмодзи будет представлен в сентябре. В зависимости от устройств, пользователи получат их в разное время.

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