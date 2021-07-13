На сайте 9to5google сообщили, что в операционной системе Android 12 появятся особые функции для любителей играть в мобильные игры.

Отмечается, что новая версия ОС получит дополнительную наполовину прозрачную панель, которая будет открываться во время запуска игровых проектов. На ней будут демонстрироваться кнопки для записи дисплея и прямой трансляции на «Ютуб», а также количество кадров в секунду. Схожие опции уже давно предлагаются некоторыми производителями девайсов, выпускающими собственные оболочки.

Будет также добавлена функция, позволяющая запустить игру еще до ее полного скачивания, что может пригодиться во время установки больших приложений. Авторы ОС также решили серьезнее заняться читерами. Благодаря новому IPI разработчики смогут определять, используют ли пользователи взломанные или оригинальные файлы.