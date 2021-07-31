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Военный эксперт Виктор Баранец прокомментировал заявление Латвии о приобретении у Австрии самоходок M109A5 якобы для обеспечения национальной безопасности. Он заявил, что Рига зря пытается повлиять на баланс сил в регионе, да еще с использованием «старого хлама» из стран НАТО.

По словам эксперта, сильные государства, входящие в Североатлантический альянс давно продают «новичкам» давно отработавшее свой ресурс оружие. Они получают прибыль, а Латвия и другие страны Балтии – помощь, которая вселяет в них уверенность в своей безопасности. Вот только упомянутые выше гаубицы хоть и представляют собой весьма грозное оружие, но они изношены и вряд ли смогут долго продержаться в случае реального боя.

В распоряжении Латвии вряд ли имеются производственные мощности, позволяющие провести обслуживание и ремонт техники, модернизировать ее. А использование самоходных гаубиц «как есть» – очень опасная штука, так как изношенная мощная пушка может взорваться сама и уничтожить всех, кто будет в этот момент находиться рядом с ней. Баранец также отметил, что в регионе есть только два надежно защищенных района. Это Калининград и Крымский полуостров. Если на них решаться напасть сразу «два НАТО», они все равно смогут продержаться до подхода основных сил.

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