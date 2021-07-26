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Искусственный интеллект, созданный швейцарскими учеными, победил людей в гонке на коптерах, сообщает издание Science Robotics. Авторы публикации пишут, что соревновался он с двумя другими дронами, которые управлялись операторами.

Разработчики ИИ для автономного управления коптером задались целью выяснить, как он поведет себя в гонке с людьми. В результате исследования победа осталась за алгоритмом, который выбрал для себя оптимальную траекторию полета, проложил маршрут и уверенно обошел управляемые операторами дроны на каждом круге гонки.

Ученые отмечают, что для коптера большое значение имеет скорость. Все дело в том, что ему необходимо выполнить поставленную задачу до того момента, пока не иссякнет заряд аккумуляторной батареи. Поэтому раньше в подобных гонках победы всегда одерживали люди, которые тщательно разрабатывали маршрут движения дрона. Но швейцарским специалистам удалось создать искусственный интеллект, научившийся делать это лучше операторов.

Впрочем, перед разработчиками стоит еще много задач. Они собираются научить ИИ строить более сложные маршруты, учитывающие самые разнообразные препятствия.

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