Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Журналист из Австралии Джон Хелмер считает, что США и Нидерланды устроили подлог в деле о крушении малазийского Boeing-777.

Хелмер указывает, что директор национальной разведки США не сообщал Нидерландам о том, что он лично просматривал фото со спутников, снявших запуск ракеты ЗРК «Бук». Отмечается, что директор нацразведки сказал полковнику Кеннету Столуорти отправить Нидерландам некий документ.

В этом документе было высказано мнение США о том, что к произошедшей авиакатастрофе причастна Россия. В итоге «резюме» прислал Национальный совет по безопасности.

Как отмечает Хелмер, Столуорти ничего не понимает в спутниковой съёмке и даже к разведке отношения не имеет, а также ему запретили говорить с голландцами. В итоге он не мог сообщить ничего лишнего, да и не знал ничего.

Таким образом, никто не видел фотографии, о которых заявляют США и Нидерланды. Считается, что их видел экс-госсекретарь США Джон Керри, но, как он сообщил, его утверждения о том, что самолёт был сбит из «Бука», и о том, где именно находилась установка, основаны на «накопленных экстраординарных косвенных доказательствах».

Недавно мы сообщали о том, что в Англии, в Шотландии, в Австралии и в штате Техас США построят базы, которые будут следить за космической активностью Китая и России. Об этом сообщает телеканал Sky News.

Вам может понравиться

В офисе Зеленского обвинили Меркель в сдаче украинских интересов в пользу РФ

Алексей Арестович, представитель офиса лидера Украины Владимира Зеленского, подверг критике Ангелу Меркель, канцлера ФРГ, за сдачу украинских интересов в пользу РФ. Согласно его словам, недавние переговоры главы украинского государства с

В России третий день подряд фиксируется рекордная смертность от коронавируса

За последние сутки от коронавируса в России скончался 791 человек. Как сообщается, за всё время пандемии это является новым максимумом. При этом такие печальные рекорды Россия бьёт уже третий день
  • Анна
  • 15.07.2021
  • читать 1 минуту

Вашингтон перенёс визит Зеленского в США с июля на конец августа

В июле, как неоднократно заявлял офис президента Украины, должна была состояться встреча Зеленского и главы США Джо Байдена. Однако недавно стало известно, что встреча в июле отменяется, и, по всей
  • Анна
  • 18.07.2021
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 18 июля – ясно, до 28 °C | город Мытищи: погода, 18 июля – облачно с прояснениями, до 30 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 18 июля – облачно с прояснениями, до 14 °C | Южно-Сахалинск: погода, 18 июля – переменная облачность, до 28 °C | Королев: погода, 18 июля – ясно, до 36 °C | Подольск: погода, 18 июля – переменная облачность, до 28 °C | Армавир: погода, 18 июля – ясно, до 34 °C |