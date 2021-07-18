Журналист из Австралии Джон Хелмер считает, что США и Нидерланды устроили подлог в деле о крушении малазийского Boeing-777.

Хелмер указывает, что директор национальной разведки США не сообщал Нидерландам о том, что он лично просматривал фото со спутников, снявших запуск ракеты ЗРК «Бук». Отмечается, что директор нацразведки сказал полковнику Кеннету Столуорти отправить Нидерландам некий документ.

В этом документе было высказано мнение США о том, что к произошедшей авиакатастрофе причастна Россия. В итоге «резюме» прислал Национальный совет по безопасности.

Как отмечает Хелмер, Столуорти ничего не понимает в спутниковой съёмке и даже к разведке отношения не имеет, а также ему запретили говорить с голландцами. В итоге он не мог сообщить ничего лишнего, да и не знал ничего.

Таким образом, никто не видел фотографии, о которых заявляют США и Нидерланды. Считается, что их видел экс-госсекретарь США Джон Керри, но, как он сообщил, его утверждения о том, что самолёт был сбит из «Бука», и о том, где именно находилась установка, основаны на «накопленных экстраординарных косвенных доказательствах».

Недавно мы сообщали о том, что в Англии, в Шотландии, в Австралии и в штате Техас США построят базы, которые будут следить за космической активностью Китая и России. Об этом сообщает телеканал Sky News.