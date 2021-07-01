Авианосец Королевских ВМС Великобритании Queen Elizabeth зашел на базу в Средиземном море, расположенную на Кипре. Официально – для пополнения запасов. Однако он оказался на такой позиции, с которой истребители F-35 могут наносить прямые ракетные удары по Сирии.

Британские власти не скрывали, что авианосец намерен принять участие в боевой операции в САР. Однако речь шла о борьбе с терроризмом, а военные эксперты считают, что главная цель корабля – это правительственные войска на территории арабской республики, контролируемой российским военным контингентом.

По словам аналитиков портала Avia.Pro, удар с авианосца может угодить по тем районам, где располагаются российские ЗРК С-300. Именно поэтому РФ уже приняла кое-какие меры. Сейчас авианосец находится под прицелом у берегового комплекса «Бастион», способного нанести ему серьезный вред. Также в Средиземном море неподалеку от АУГ Великобритании находятся корабли и подлодки Черноморского флота. Воздушное пространство над морем патрулируют истребители МиГ-31К и бомбардировщики Ту-22М3 российских ВКС.