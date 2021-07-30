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Правительство Японии под руководством Синдзо Абэ полностью провалило политику в отношении РФ. Теперь предстоит исправлять допущенные ошибки, чем и займется новое руководство Страны восходящего Солнца, пишет издание Asahi.

Авторы оценили заявление главы правительства РФ Михаила Мишустина о введении на Курильских островах свободной таможенной территории. Они обратили внимание на то, что российский премьер приглашает на острова не только Японию, как должно быть, но и другие государства.

«Приглашение других стран, помимо Японии, идет вразрез с отстаиваемой ей концепцией сотрудничества, объектом которого является только она. В таком случае при участии бизнеса из третьих стран Япония одна может остаться ни с чем», – уверены эксперты.

Также автор напоминает, что Синдзо Абэ в 2016 году с гордостью заявлял о соглашении с российским лидером Владимиром Путиным, которое открывало возможности для совместной экономической деятельности на Курилах. Однако планам так и не суждено было сбыться. Поэтому новое правительство, возглавляемое Есихидэ Суга, должно полностью изменить политику в отношении РФ.

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