Боевые командиры сил армии США, размещенных в Европе и Тихоокеанском регионе, высказались за то, чтобы наземные роботы поддерживали их обучение, развертывание сил, подготовку к войне и операции сдерживания в ответ на возрастающие угрозы со стороны России и Китая. Об этом сообщает американское военное издание Warrior Maven. Перевод представлен изданием discover24.ru.

По мнению американских военных, боевые наземные роботы в Восточной Европе могут, например, «проверять российскую оборону вдоль приграничных регионов», сеть с воздушными дронами – использоваться для того, чтобы передавать ключевые детали силовых маневров командованию и управлению, реализуя тем самым боевые и тактические преимущества, связанные с пилотируемым и беспилотным командованием.

«Мы получили сигналы от других театров военных действий, чтобы роботы прибыли и развернулись как в Тихом океане, так и в Европе для операций и учений», – заявил генерал-майор Росс Коффман, директор межфункциональной группы боевых машин нового поколения, так называемого «Командования армейского будущего».

Этот процесс является как постоянным, так и многогранным, так как армия планирует испытать, оценить и уточнить требования к своим новым силам легких, средних и тяжелых наземных боевых роботов (RCV), включая оперативные оценки, учения с боевой стрельбой и различные варианты интеграции полезной нагрузки. Коффман объяснил, что в ходе непрерывной разработки большое внимание уделяется объединению новых легких и средних RCV в группу размером в роту для выполнения интегрированных операций, способных использовать различные атрибуты, уникальные для каждой из боевых машин.

Обоснование этого состоит в том, чтобы внести изменения в конструкции роботов и, возможно, уточнить требования к их боевым и техническим характеристикам в зависимости от важных отзывов солдат, которые смогут определить, какие функции и атрибуты лучше всего подходят для оперативной интеграции с роботами.

«Такая рота роботов будет выполнять тактические задания с солдатами из Первой кавалерийской дивизии. И это даст нам информацию для высшего руководства армии и позволит принять решение о том, когда мы хотим перевести наши RCV в программу окончательной готовности», – сказал Коффман. «Через год они собираются провести свой солдатский эксперимент. Этой осенью мы передадим их в руки солдатам в одном из наших центров боевой подготовки».

Существенной частью разработки этих роботов является исследование широкого спектра сенсорных приложений или полезных нагрузок, которые могут быть установлены на роботов, таких как камеры EO / IR, технологии РЭБ, тепловизионные прицелы, датчики дальнего наведения и, конечно же, оружие. «Это плоская платформа. На уровне основания и ниже она выглядит как гусеничный автомобиль. Затем вы можете установить на него что угодно, например, «Джавелин» или пулемет», – пояснил Коффман.