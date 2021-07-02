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Американские пользователи в комментариях под одной из статей Fox News оценили жесткий ответ Владимира Путина, российского лидера, на недавнюю провокацию эсминца британских ВМС.

Один из читателей отметил, что Соединенным Штатам вскоре будет не до международных проблем, так как на их территории начнется гражданская война. Еще один комментатор призывает американские власти перестать испытывать Путина на прочность, так как не желает начала войны с РФ, учитывая нынешнюю молодежь в стране.

Пользователь под ником American_Renaissance отметил, что ему бы очень хотелось увидеть президента России на стороне Вашингтона. Он также назвал его отличным государственником. Многие комментаторы при этом заявили, что русские имеют сильного лидера, а американцам достался Джо Байден.

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