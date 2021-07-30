Американский генерал Патрик Донахо, назвавший пользователя социальной сети Twitter «подсадной уткой Путина», позорит и ВС США, и всю страну, заявил журналист Fox News Такер Карлсон. Он потребовал отправить военнослужащего в отставку и принять все возможные меры, чтобы отделить армию от политики.

«Пользователь спросил, цитирую: «Генерал, в скольких войнах вы победили?» И вместо того чтобы ответить на этот вопрос честно — ноль, Патрик Донахо ответил так: «Не будь подсадной уткой Путина»», — рассказал журналист историю инцидента.

Он также отметил, что заявление генерала спровоцировало крупный скандал, из-за чего Донахо просто заблокировал доступ к своему аккаунту в социальной сети.

Напомним, что Соединенные Штаты уже несколько лет подряд ищут «российский след» практически в любом происходящем в стране и мире событии. При этом они даже находят его, однако никогда не приводят никаких адекватных доказательств. Так, действующий глава государства Джо Байден за год до выборов в Конгресс «знал», что Россия обязательно будет в них вмешиваться и обвинил Москву в нарушении американского суверенитета.