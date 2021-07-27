Адмирал Майкл Гилдей, являющийся начальником военно-морских операций ВМС США, рассказал о «непроверенном» авианосце Gerald R. Ford.

Как сообщается, этот корабль сейчас является наиболее дорогим среди всех существующих, так как в нём было задействовано множество самых разнообразных технологий. Так, Гилдей отметил, что при строительстве авианосца было использовано очень много новых технологий, и получилось так, что большая часть из них оказалась «непроверенной».

Из-за этих обстоятельств, как заявил Гилдей, авианосец «отстает в своём жизненном цикле». Согласно его заявлению, это касается 23-х технологических решений, из-за которых возникли некоторые трудности при эксплуатации авианосца.

В завершение генерал отметил, что к внедрению новых технологий необходимо применять более осознанный подход.

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