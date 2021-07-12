Гордон Чан, специалист по Китаю из США, предположил, что китайские власти могут ввести свои войска в Афганистан, как только данную ближневосточную страну покинут все американские военные.

Согласно словам эксперта, путем ввода своих вооруженных сил на афганскую территорию КНР сможет открыть себе путь в ряд новых регионов, например, в Африку и на Ближний Восток. Она также получит доступ к Индийскому океану и Аравийскому морю. При этом Поднебесная обладает большими перспективами, чем Соединенные Штаты, так как она готова щедро финансировать новые проекты и безжалостно относится к своим противникам.

Благодаря инвестициям, в указанных регионах может значительно улучшиться инфраструктура: появятся новые дороги и аэропорты. В Китае также заинтересованы в добыче природных ресурсов в Афганистане. Однако Чан считает, что китайцев, как и американцев, ждет провал в данной стране, хоть и немного позднее.