читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Народной милиции самопровозглашенных республик Донбасса запрещено открывать ответный огонь по позициям ВСУ. Между тем, украинские военные приезжают на линию разграничения «на сафари». Они стреляют по больницам и школам, по социальной инфраструктуре, чтобы уничтожить жителей востока страны, рассказал военный эксперт Александр Жилин.

Он также отметил, что Донбассу просто необходимо отвечать на обстрелы, чтобы защищать уже не просто территорию, а жизненное пространство, без которого все могут погибнуть. Жилин напомнил котлы, после которых насмерть перепуганные украинские военные с дрожащими руками заявляли, что больше воевать не пойдут.

Также эксперт прокомментировал заявления Михаила Саакашвили, который «раскрыл план захвата Украины». Жилин отметил, что даже южные территории этой страны России совершенно не нужны, так как после боевых действий ей придется кормить миллионы людей и восстанавливать разрушенные города. В то же время эти земли все равно не будут украинскими, так как на них имеются планы у Запада.

Вам может понравиться

Сатановский: Тюркская армия Турции и Азербайджана может пойти войной на Россию

Тюркская армия, создание которой обсуждают Азербайджан и Турция, вполне может выступить против России, считает военный эксперт, востоковед и политолог Евгений Сатановский. Он также предполагает, что Анкара намеревается контролировать не только

Эксперт рассказал об акустическом оружии России и беззвучных залпах, воздействующих на психику людей

Соединенные Штаты периодически поднимают тему воздействия неизвестным оружием на американских дипломатов в разных странах мира. Они рассказывают о недомогании, внезапно испытанном представителями посольств и уже традиционно обвиняют в диарее у

В Индии рассказали, почему Су-75 Checkmate ждет успех на мировом рынке

Относительно доступная цена станет одним из главных преимуществ новейшего российского истребителя Су-75 «Шах и Мат», уверен индийский эксперт Апурва Джайн, представляющий издание EurAsian Times. Он отмечает, что благодаря этому самолет
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 30 июля – небольшая облачность, до 24 °C | город Мытищи: погода, 30 июля – небольшой дождь, до 21 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 30 июля – облачно с прояснениями, до 22 °C | Южно-Сахалинск: погода, 30 июля – небольшой дождь, до 26 °C | Королев: погода, 30 июля – небольшая облачность, до 34 °C | Подольск: погода, 30 июля – небольшой дождь, до 19 °C | Армавир: погода, 30 июля – ясно, до 30 °C |