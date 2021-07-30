Народной милиции самопровозглашенных республик Донбасса запрещено открывать ответный огонь по позициям ВСУ. Между тем, украинские военные приезжают на линию разграничения «на сафари». Они стреляют по больницам и школам, по социальной инфраструктуре, чтобы уничтожить жителей востока страны, рассказал военный эксперт Александр Жилин.

Он также отметил, что Донбассу просто необходимо отвечать на обстрелы, чтобы защищать уже не просто территорию, а жизненное пространство, без которого все могут погибнуть. Жилин напомнил котлы, после которых насмерть перепуганные украинские военные с дрожащими руками заявляли, что больше воевать не пойдут.

Также эксперт прокомментировал заявления Михаила Саакашвили, который «раскрыл план захвата Украины». Жилин отметил, что даже южные территории этой страны России совершенно не нужны, так как после боевых действий ей придется кормить миллионы людей и восстанавливать разрушенные города. В то же время эти земли все равно не будут украинскими, так как на них имеются планы у Запада.