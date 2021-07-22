После заявления администрации США о прекращении вывода войск из Афганистана конфликт накаляется с каждым днем. Россия переживает, что хаосом, который происходит на севере Афганистана, могут воспользоваться боевики ИГ*.

Руководитель Фонда защиты национальных ценностей России, ученый-социолог Максим Шугалей считает своевременным призыв спецпредставителя президента РФ по Афганистану Замира Кабулова к местным властям и к руководству движения «Талибан»* сесть за стол переговоров.

“Талибы, которые захватили ряд районов на севере страны, – непримиримые враги игиловцев*. Они не берут их в плен, а уничтожают на месте. И для урегулирования ситуации в Афганистане, такие жесткие методы являются самыми действенными”, – комментирует Шугалей.

По словам Шугалея, единственно верное решение сейчас – предложение России создать коалиционное переходное правительство на два-три года.

“Помощи у России никто не запрашивал, так что о введении военного контингента в Афганистан речи не идет. Наша страна уважает суверенитет другого государства и готова находить точки соприкосновения с любым правительством, избранным афганским народом”, – заключает ученый.

ИГ* и Талибан* – запрещенные в РФ террористические группировки.