Россия вполне может разработать комплекс действий для прекращения всех провокаций НАТО в Черном море, уверен адмирал Владимир Комоедов. Он отмечает, что ни в коем случае нельзя никак не реагировать на провокационные действия, так как США, Великобритания и другие страны Альянса сочтут это слабостью.

При этом, отмечает адмирал, совершенно не обязательно применять оружие. К примеру, можно расставить сигнальные мины, которые будут указывать нарушителям, что они вторглись в территориальные воды России. Также имеет смысл «дать пару раз по зубам», не используя предупредительные выстрелы или бомбометание.

В качестве примера адмирал привел возможность устроить таран корабля-нарушителя, используя для этой цели ракетный крейсер «Москва». Его мощности вполне хватит для того, чтобы вытолкать любой эсминец за границы страны и заодно продемонстрировать силу.

Комоедов отметил, что еще одним важным шагом станет четкое распределение обязанностей между пограничными службами, чтобы каждая из них хорошо знала, что делать в случае провокации.