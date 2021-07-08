Оперная певица Мария Максакова продемонстрировала свою стройную фигуру в бикини во время отдыха в Одессе.

Как отмечается, в настоящее время 43-летняя певица переживает не самый простой период. Её ждёт судебное разбирательство с мужем и детьми по поводу московской квартиры. Она фигурирует в нескольких судебных процессах.

Согласно имеющейся информации, бывший супруг Максаковой Владимир Тюрин собирается лишить певицу недвижимости. Перед этим она решила собраться с силами и отдохнуть в Одессе в одном из шикарных отелей.

Как отметили поклонники, певица заметно похудела. Судя по всему, влияние на её фигуру, в том числе, оказали и волнения. Несмотря на то, что в кадре Максакова позирует в бикини, рассказывает она о предстоящем суде и том, что у неё хотят всё забрать.

Ранее мы сообщали о Деми Мур, которая приняла участие в рекламной фотосессии и снялась в купальнике. Вместе с ней в рекламе снялись её дочери.