Американский военный эксперт Питер Сучиу заявил, что Россия всё активнее показывает свою боевую готовность Вашингтону, что довольно пугает военнослужащих США. Статья Сучиу была опубликована изданием 19FortyFive, пересказ предоставляет портал «ПолитРоссия».

Согласно заявлению эксперта, в пример можно привести то, что самолёты ВКС РФ часто пролетают над кораблями НАТО в Чёрном море и Беринговом проливе. Эти действия вызывают среди военнослужащих США чуть ли не панику. Кроме того, эти самолёты начали более серьёзно вооружать.

Также было заявлено, что российские лётчики в открытую занимаются провокацией. Однако Сучиу заявляет, что подобные действия со стороны России объясняются непрекращающимися провокациями, которые устраивают западные военнослужащие. В пример он привёл недавний инцидент с британским эсминцем HMS Defender.

Подводя итог, эксперт заявил, что военнослужащие США своими заявлениями о провокациях со стороны России доказывают, что не прошли проверку на прочность.

Недавно авторы издания 19FortyFive заявили, что американские истребители F-22 Raptor не годятся для ведения боевых действий с Россией или Китаем. Как было заявлено, несмотря на эффективность, эти истребители уже устарели.