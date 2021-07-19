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Американские истребители F-22 Raptor еще вполне годятся для современного воздушного боя, однако и проблемы у них тоже имеются. Так, парк этих самолетов медленно, но уверенно изнашивается, а возобновлять программу их производства Соединенные Штаты не собираются, пишет издание 19FortyFive.

F-22 идеально подходят для жесткой борьбы за превосходство в воздухе, которая сейчас приближается к пиковым значениям. Сейчас стоило бы увеличить их количество, однако США не торопятся это делать. Напротив, они все чаще заявляют о нежелании возобновлять производство, так как оно связано с множеством сложностей и нюансов.

К примеру, стоимость создания всего одной воздушной машины F-22 составляет более 300 миллионов долларов. Именно дороговизна послужила причиной для свертывания программы производства истребителей еще в далеком 2009 году.

Еще одна причина, по которой США отказываются от создания новых F-22 – сомнения в их эффективности. Эксперты заявляют, что истребителям пришлось поучаствовать в боевых действиях, однако это в основном были мелкие локальные конфликты с явным преимуществом американской армии. Если же придется воевать с Россией или Китаем, неизвестно, как поведут себя эти самолеты. Ведь обе страны создают новейшие системы ПВО, способные нивелировать все преимущества F-22.

Эксперты, публикация которых представлена порталом «ПолитРоссия», считают, что США предпочтут вкладывать деньги в новейший истребитель 6-поколения, вместо возобновления производства F-22, в эффективности которых имеются серьезные сомнения.

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