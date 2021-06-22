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Журналист издания Forbes Зак Доффман заявил, что пользователям iPhone нужно удалить Google Maps со своих устройств.

Как он объяснил, удалить приложение нужно из-за того, что оно собирает информацию, имеющую отношение к личности пользователя. Все полученные при помощи Google Maps сведения связываются между собой, и создаётся личный профиль владельца смартфона.

В Google, по словам журналиста, заявляют, что программа защищает личные данные, также есть режим «инкогнито», и сведения, которые собираются с определёнными настройками конфиденциальности, ни с кем не связываются. Однако, как указал Доффман, в режиме жесткой конфиденциальности многие возможности программы попросту нельзя использовать.

В итоге журналист рекомендует использовать Apple Maps.

Ранее мы сообщали, что на картах Google был найден НЛО, который либо потерпел крушение, либо был сбит войсками США. Расположен НЛО в Долине Смерти.

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