В американской Долине Смерти внимательный пользователь сервиса Google Earth нашел неопознанный летающий объект. Он предположил, что НЛО либо потерпел крушение, либо был сбит войсками Соединенных Штатов. По словам пользователя, на спутниковых снимках видно, что объект со всех сторон окружен танками.

В своем посте в социальной сети Twitter пользователь @crypto_spawn указал точные координаты каплевидной воронки, которая, по его мнению, могла остаться только после падения НЛО. Размеры этой впадины составляют более 100 метров. Также неподалеку от места «падения неопознанного летающего объекта» находится боевой самолет. Автор поста считает, что сперва бомбардировщик попытался подлететь к НЛО поближе и был уничтожен. А затем сам корабль инопланетян сбили с земли.

Подписчики @crypto_spawn написали, что место «катастрофы» находится всего в 240 км от авиабазы Грум-Лейк. Они предположили, что окружившие НЛО танки – это всего лишь списанная техника, которую используют для тренировок бомбардировщиков. Воронка же возникла в результате бомбового удара. Однако ответить на вопрос, почему она приобрела каплевидную форму и стала похожей на корабль «Тысячелетний сокол» из эпопеи «Звездные войны», никто так и не смог.